Gli auguri di Sanna, Pigliaru e Raphael Gualazzi

Raphael Gualazzi canta a Sassari, Max Gazzé a Castelsardo, Ron alla Maddalena, Dolcenera ad Arzachena. A Olbia il rapper En?gma e il dj Set per "tenere i ragazzi in città e quindi lontani dalle automobili" come ha spiegato il sindaco Settimo Nizzi. A Cagliari il rapper di Carbonia Madh che ha conquistato il secondo posto di XFactor 2014