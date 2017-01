Notizie

Le auto erano parcheggiate tra via Savoia e via Alagon, le fiamme hanno sfiorato una palazzina Si tratta dell’ennesimo episodio, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio

Il Comune sfrutta il fondo nazionale di Anci e Credito sportivo per gli impianti I progetti riguardano Torres, pattinodromo, Campanedda, Brigata e Buddi Buddi

Inizierà alle 22.30 la serata che avrà come protagonista il cantante di Urbino Prima di lui si esibirà l’ex Tazenda Beppe Dettori, nella notte spazio al dj set

Dovrebbero servire a impedire la sosta di fronte al mercato, ma spesso vengono spostati in mezzo a corso Trinità, rischiando di provocare incidenti

Piero Angelo Pischedda, 64 anni, ha perso il controllo della Clio all’incrocio tra via Kennedy e via Colombo all’ora di pranzo

Le proposta di deliberazione sono state illustrate in giunta dall’assessore Carbini I due strumenti urbanistici ora passeranno in commissione e a breve in Consiglio