Due uomini mascherati in azione in via Brigata Sassari. Forse hanno usato una siringa per minacciare i farmacisti. Sul posto polizia e Scientifica

Sigilli dei Nas in uno studio dentistico di Luca Fiori Indagati Giuseppe Massaiu e due assistenti che avrebbero effettuato cure dentarie senza i requisiti richiesti dalla legge

Sassari, occupa una casa: ci trova un fucile, sporcizia e soldi di Luigi Soriga Giallo in via D’Annunzio: la donna si spaventa e chiama il 112 e i vigili urbani. In contemporanea rientra l’anziano proprietario: era ricoverato da novembre

Bomba sulla Giunta: si dimette Marras di Vincenzo Garofalo La decisione irrevocabile dell’assessore al Bilancio dopo un periodo di malumori nella maggioranza

Risonanza magnetica e appalti alla Asl di Sassari, indaga la Guardia di finanza di Salvatore Santoni Nel mirino gli acquisti di macchinari sotto la gestione Giannico. Documentazione al setaccio del nucleo di polizia tributaria

Spreco a Sorso, pulmino disabili mai utilizzato e gli sponsor smettono di pagare di Salvatore Santoni Putiferio per un Doblò acquistato dai commercianti e dato in comodato gratuito al Comune. Avrebbe dovuto trasportare le persone con difficoltà motorie nei centri sanitari del territorio

Far West nel parco Mariani tra le bestie inselvatichite di Emidio Muroni Bonorva, trenta barracelli a cavallo, carabinieri e vigili sgomberano i terreni I capi catturati trasferiti all’ex mattatoio. Il sindaco: «L’avevo promesso»

Porto, iniziato il ritiro dei rifiuti di Gavino Masia Nasce l’alleanza fra Capitaneria, Authority e Comune per evitare che lo scalo diventi una discarica

Trasporto dei pazienti affidato agli infermieri di Elena Corveddu La denuncia del sindacato Nursing Up che chiede all’Ats il rispetto del contratto Per i trasferimenti in altre strutture sanitarie ci dovrebbe essere anche il medico

denunciato dai nas Rubava le ricette dei medici per prescriversi gli ansiolitici SASSARI. Aveva escogitato un sistema infallibile per evitare la fila dal medico e per avere sempre in tasca la ricetta pronta per recarsi in farmacia e acquistare un analgesico. Un farmaco che i...

Pronto il ricorso per il Riesame Sarà presentato oggi stesso il ricorso davanti al tribunale del Riesame firmato dagli avvocati Giovanni Sedda e Mariano Mameli. I difensori del dentista Giuseppe Massaiu e delle sue assistenti...