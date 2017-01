Notizie

La Provincia ha i soldi per ultimare l’opera, ma l’impresa ha intoppi legali; il Comune è in attesa di nuovi finanziamenti

La donna dell’Anonima sequestri vive da cinque mesi nella spiaggia di Platamona Il forte vento ha demolito la struttura, la 64enne non vuole spostarsi in un centro

Un 50enne esibisce il documento del fantomatico “Regno Sovrano” e viene cortesemente rimandato in Italia. Il mistero della partenza dall’aeroporto di Alghero

La mareggiata ha spazzato via la sabbia e le strutture sistemate per creare la duna

Pronta una mozione targata Pd per nidi e materne Verrà presentata a Sassari, Porto Torres e Alghero

La chiusura dei cantieri, slittata di cinque mesi, è ora prevista per fine febbraio L’assessore di Sorso Cattari: «Faceva troppo caldo per piantare le essenze»

Le case a canone sostenibile tra via Loi e via Borsellino dovevano essere consegnate nel 2014 Conticelli: «Nell’attesa almeno attiviamo la commissione per procedere all’assegnazione»