In manette Cinzia Olmeo, sassarese di 39 anni incensurata. Nella sua Citroen C3 tre chili di eroina e 600 grammi di cocaina

Paura a Li Punti per un uomo di 45 anni che si era barricato in casa con un fucile I militari sono riusciti a distrarlo e a disarmarlo poi il ricovero in ospedale